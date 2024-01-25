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Kocaeli'de Eşi Ayşe Perçem'i Bıçaklayarak Öldüren Hacı Perçem'e Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Hacı Perçem, eşi Ayşe Perçem'i bıçaklayarak öldürdü. Hacı Perçem'e 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde eşi Ayşe Perçem'i (41) bıçaklayarak öldüren Hacı Perçem (42), 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 30 Mart 2022'de Erenler Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. Hacı Perçem, tartıştığı eşi Ayşe Perçem'i ekmek bıçağıyla 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde dışarı çıkan Ayşe Perçem evinin önünde yığılırken, Hacı Perçem 5 yaşındaki çocuğunu alıp, kaçtı. Kadın hastanede hayatını kaybetti, kaçan şüpheli, çocuğu ile Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakalandı. Tutuklanan Hacı Perçem hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmalarda, olayın cinler tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen tutuklu sanık Perçem için akıl sağlığı raporu istendi. Rapor sonucuna göre Hacı Perçem'in cezai ehliyetinin bulunduğu belirtildi. Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması, bugün görüldü. Hacı Perçem ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında Hacı Perçem'in 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'EŞİMİ ÇOK SEVERDİM'

Duruşmada dinlenen Hacı Perçem, "Benim tek şahidim, Allah'tır. İnsan eşine nasıl zarar verebilir? Yara aldığını bile bilmiyordum. Keşke bana olsaydı, eşim ile mutluyduk. Eşim dışarıda beni kastederek, 'Bu hırsız, 15 yıl cezası var' diyerek bağırdı, firariydim. Olay anında sesler, vızıltılar, konuşmalar yaşadık. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Ahirette de benim haklı olduğumu inşallah bir gün anlayacaksınız. Eşim zaten sürekli küfrederdi. Dövseydim öncesinde de döverdim ama çocuk gibiydi; herhangi bir şey yapmadım. Olay anında bir sürü ses, vızıltı vardı. Eşimin öldüğüne emin olayım, ben de kendimi asacağım. 18 yıldır evliydik, uzun süre çocuğumuz olmadı. Yıllar sonra kızımız oldu. Eşimi çok severdim. Allah'a sığındım, Rabbi'm benim şahidimdir. Takdir, mahkemenindir" dedi.

?Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Hacı Perçem'i 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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