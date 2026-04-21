Kocaeli'de engelli bireyi odunla darbeden sanığa 3 yıl hapis

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelli bireyi odunla darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki Ertuğrul Ş. (34), babası Münir Ş. ve taraf avukatları hazır bulundu, daha önce tahliye edilen sanık Y.D. duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatı Tuba Özbay'ın talebi üzerine, söylenenlerden etkilenmemesi için Ertuğrul Ş. duruşma salonundan çıkarıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanında Özbay, dosyaya girmeyen 2 güvenlik kamera görüntüsünün daha olduğunu belirterek, bu kayıtların da inceleme ve çözümlemesinin yapılmasını talep etti.

Özbay, sanık Y.D'nin her aşamada farklı savunma yaptığını, olayın yalnızca bir darp eylemi olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

Kararını açıklayan hakim, sanığa, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

Avukat Özbay, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, cezanın üst sınırdan verildiğini belirterek, sanık tarafının, "Ortopedik engelli değildi ki, biz nasıl anlayalım engelli olduğunu?" savunmasının kendilerini asıl rahatsız eden konu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
