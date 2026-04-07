Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli daha tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışmalar kapsamında, E.C, A.S, M.E, K.U. ve B.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C, M.E, K.U. ve B.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer zanlı adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Olay

İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne 27 Mart'ta otomobille gelen kişilerce eğlence mekanına silahla ateş açılmış, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul ve Sakarya'da 22 adrese düzenlenen operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 13 kişiden 8'i tutuklanmıştı.

Şüphelilerden 2'si yurt dışı çıkış yasağı, 3'ü ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
