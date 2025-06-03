Kocaeli'de Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası Protokolleri İmzalandı

Kocaeli'de Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası Protokolleri İmzalandı
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Yıldız Entegre A.Ş. desteğiyle gerçekleştirilecek 'Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası' kapsamında eğitim yatırımlarının protokollerini imzaladı. Kampanya çerçevesinde İzmit'te özel eğitim anaokulu ve 80 okul için parke kaplaması yapılacak.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası" kapsamında eğitim yatırımlarının protokollerini imzaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Entegre AŞ'nin desteğiyle gerçekleşecek destek kampanyası için protokoller imza altına alındı.

Protokol kapsamında 28 Haziran Mahallesi'ndeki 604 metrekarelik alana inşa edilecek İzmit Yıldız Entegre Özel Eğitim Anaokulu, toplantı salonu, idari odalar ve 4 dersliği kapsayacak.

İzmit Yıldız Entegre Özel Eğitim Anaokulu ve 80 okul için 13 bin 863 metrekarelik parke kaplamasının protokolleri, Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Yıldız Entegre Pazarlama Direktörü Bengü Metin tarafından imzalandı.

Vali Aktaş, protokollerin Kocaeli'ye ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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