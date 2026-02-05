3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 tutuklama

KOCAELİ merkezli 3 ilde, yurda getirdikleri düzensiz göçmenleri güvenli evlerde bekletip araç değiştirerek batı illerine sevk ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütünün deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, sınır illerinden yurda getirdikleri düzensiz göçmenleri güvenli evlerde beklettikleri, daha sonra Ankara, Bolu ve Düzce üzerinden araç değiştirerek Kocaeli'ye sevk ettikleri tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Kocaeli, Tokat ile Sakarya'da belirlenen adreslere ve araçlara yönelik 10 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, 39 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Aramalarda sahte pasaport ve kimlik belgeleri ele geçirilirken, suçta kullanıldığı belirlenen biri TIR, 10 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, kaçmaya çalışan bazı göçmenlerin taksiye binme anı, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

