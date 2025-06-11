Kocaeli'de Dolandırıcılık: Polis Kılığına Giren Şahıs Tutuklandı

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Kocaeli'de kendini polis olarak tanıtan M.Ö., 950 bin lira değerinde ziynet eşyası dolandırıcılığı yaparak tutuklandı. Mağdurların şikayeti üzerine gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ve Gebze'de bazı vatandaşlar, kendilerini polis olarak tanıtan kişilere 950 bin lira değerinde ziynet eşyası verdi.

Dolandırıldıklarını anlayan mağdurların şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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