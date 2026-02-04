Haberler

Kocaeli'de açılan ateş sonucu özel diş polikliniğine kurşun isabet etti

Kocaeli'de açılan ateş sonucu özel diş polikliniğine kurşun isabet etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir diş polikliniğine yapılan silahlı saldırıda yaralanan olmadı, ancak poliklinikte hasar meydana geldi. Olayla ilgili şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde açılan ateş sonucu özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğine kurşun isabet etti.

Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu, özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğine kurşun isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı poliklinikte hasar meydana geldi, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Polis, olayın ardından otomobille kaçtıkları öne sürülen şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a indi! Yaptığı olay oldu

Etkileşim rekoru kıran görüntü
30 gündür beklenen transfer gerçekleşti! Karşılamaya 1 kişi gitti

30 gündür beklenen transfer gerçekleşti! Karşılamaya 1 kişi gitti
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı