Kocaeli'de açılan ateş sonucu özel diş polikliniğine kurşun isabet etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde açılan ateş sonucu özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğine kurşun isabet etti.

Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu, özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğine kurşun isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı poliklinikte hasar meydana geldi, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Polis, olayın ardından otomobille kaçtıkları öne sürülen şüpheli ya da şüphelileri arıyor.