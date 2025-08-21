Kocaeli'de Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Karamürsel ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 78 yaşındaki Ahmet Çimen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, devrilen traktörün altında kalarak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ahmet Çimen (78) idaresindeki traktör, Çamçukur Mahallesi'nde bağ yolunda devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Ahmet Çimen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel