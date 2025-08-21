Kocaeli'de Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamürsel ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 78 yaşındaki Ahmet Çimen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, devrilen traktörün altında kalarak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet Çimen (78) idaresindeki traktör, Çamçukur Mahallesi'nde bağ yolunda devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Ahmet Çimen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler

Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu

Yavaş'ı kahredecek iddia! Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.