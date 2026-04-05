Kocaeli'de dereye düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kamyonet, yol kenarındaki demir korkulukları kırarak Akarca Deresi'ne düştü. Sürücü M.E. hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yahya Kaptan Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde seyreden M.E. (43) idaresindeki 41 MA 9440 plakalı kamyonet, demir korkulukları kırarak Akarca Deresi'ne düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından araçtan çıkarılarak sedyeye alınan yaralı, sepetli araç yardımıyla ambulansa taşındı.

Sağlık görevlilerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.E, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin demir korkulukları kırarak dereye düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız
