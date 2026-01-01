Kocaeli'de dere yatağında yaşlı adam ölü bulundu
Kartepe ilçesinde terk edilmiş bir otomobilin yakınında 62 yaşındaki Cemal E.'nin hareketsiz halde bulunması sonrası jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dere yatağında 62 yaşındaki kişi ölü bulundu.
Derbent Mahallesi Dumanlıkaya mevkisinde dere yatağında terk edilmiş otomobilin 20 metre uzağında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cemal E'ye (62) ait olduğu öğrenilen cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel