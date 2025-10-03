Haberler

Kocaeli'de 'Değerlerimize Yolculuk' Projesi Başlatıldı

Kocaeli'de 'Değerlerimize Yolculuk' Projesi Başlatıldı
Denetimli serbestlik yükümlülerinin kültürel mirasla tanışmaları amacıyla Kocaeli’de 'Değerlerimize Yolculuk' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yükümlüler cami, müze ve tarihi mekanları ziyaret edecek.

Kocaeli'de "Değerlerimize Yolculuk" projesi, denetimli serbestlik yükümlülerinin öz kültüre yönelik bilinç oluşturmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında denetimli serbestlik tedbiri bulunan yükümlülere yönelik "Değerlerimize Yolculuk" projesi kapsamında protokol imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Müftülüğünün işbirliğinde gerçekleşen projeyle, yükümlülerin cami, müze, medrese, tarihi ve dini mekanları ziyaret ederek kültürel mirası tanımaları ve canlı bir çevrede zengin tarihi kaynakları görüp incelemeleri amaçlanıyor.

Projeyle gerekli şartların oluşması halinde beş yükümlünün umreye götürülmesi planlanıyor.

Programda konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Denetimli Serbestlik İl Müdürü Bekir Türkmen ile müdür yardımcıları Rahmettin Türkoğlu ile Esra Şahin, Vaiz Ebubekir Şahin ve kurum çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz

