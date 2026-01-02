Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 12 zanlı daha adliyede

Kocaeli'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık sabahı başlayan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 12'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesine getirilen zanlıların savcılık sorguları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle engellenmesine yönelik başlattığı eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda, tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konulmuştu.

Operasyon kapsamında yakalanan 30 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti.

Öte yandan devam eden operasyonlarda 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 42 oldu.