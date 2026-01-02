Haberler

Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 12 zanlı daha adliyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de yürütülen terör operasyonunda DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Toplam gözaltı sayısı 42'ye ulaştı.

Kocaeli'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık sabahı başlayan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 12'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesine getirilen zanlıların savcılık sorguları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle engellenmesine yönelik başlattığı eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda, tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konulmuştu.

Operasyon kapsamında yakalanan 30 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti.

Öte yandan devam eden operasyonlarda 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 42 oldu.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş

3 polisimizi şehit eden teröristin cenazesini kimse almayacak
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif
Ramos eski kulübünü satın alıyor

Eski kulübünü satın alıyor
Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi

Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi