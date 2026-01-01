Haberler

DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 30 şüpheli adliyede

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda DEAŞ ve El Kaide terör örgütleriyle bağlantılı 37 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 30'u adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'de DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 30'u adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile El Kaide silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) koordinesinde, özel hareket polisi destekli operasyon kapsamında 37 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde ekiplerin aramalarında; tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30'u, bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

