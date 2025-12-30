Haberler

Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 37 gözaltı

Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

KOCAELİ'de DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli, gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile El Kaide silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, engellenmesine yönelik operasyon düzenledi. Dün saat 06.00 sıralarında başlayan özel hareket polisi destekli operasyon kapsamında 37 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

Vicdansız dayı diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış

