Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yabancı uyruklu toplam 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 kılıç, 3 bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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