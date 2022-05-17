Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler

Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yabancı uyruklu toplam 9 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 kılıç, 3 bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Kadir Yıldız - Güncel