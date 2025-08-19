Kocaeli'de D-100 Kara Yolu Ulaşımına Demir Profiller Engeli

Kocaeli'de D-100 Kara Yolu Ulaşımına Demir Profiller Engeli
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırdan düşen demir profiller nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, profillerin kaldırılması için çalışma başlattı.

Kocaeli'de tırdan yola düşen demir profiller nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Kara yolunun Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde, Hüseyin Ç. idaresindeki 41 ANN 027 plakalı tırın güvenlik halatlarının kopması sonucu dorsesindeki demir profiller yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Düşen profiller çevredeki ağaçlara ve korkuluklara zarar verirken, kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekipler, profillerin kaldırılması ve kara yolunun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel
