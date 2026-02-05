Haberler

Çocuk istismarı içeriklerini satın alıp depolayan şüphelilere operasyon; 12 tutuklama

Çocuk istismarı içeriklerini satın alıp depolayan şüphelilere operasyon; 12 tutuklama
Kocaeli'de siber suçlarla mücadele ekipleri, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuk istismar içerikleri satın alan 27 kişiyi gözaltına aldı. 12 kişi tutuklandı.

KOCAELİ'de çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait istismar içeriklerini satın alıp dijital ortamda depoladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depoladığı belirlenen şüpheliler tespit edildi. Bu kapsamda 2 Şubat günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıl.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
