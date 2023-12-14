Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Cinayet: Adem Aydoğan Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'de otomobilinde tabancayla vurulmuş halde bulunan Adem Aydoğan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şüpheli olarak gözaltına alınan arkadaşı D.Z.'nin sorgusu devam ediyor.

OLAY CİNAYET ÇIKTI

Kocaeli'de, otomobilinde tabancayla vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Adem Aydoğan'ın (62) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Aydoğan'ı öldürdüğü iddia edilen arkadaşı D.Z. (61), polis ekiplerince gözaltına alındı. D.Z.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, Aydoğan'ın cenazesinin ise memleketi Ordu'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Aydoğan Olaylar Cinayet Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title