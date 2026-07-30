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Kocaeli'de çevre kirliliğine neden olan 2 firmaya 5,4 milyon lira ceza

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Kocaeli'nin İzmit ve Dilovası ilçelerinde çevre mevzuatına aykırı hareket eden iki firmaya, toplam 5 milyon 474 bin 757 lira ceza verildi.

Kocaeli'nin İzmit ve Dilovası ilçelerinde çevre mevzuatına aykırı hareket eden iki firmaya, toplam 5 milyon 474 bin 757 lira ceza verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Encümen Toplantısı gerçekleştirildi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı uygulamaları nedeniyle İzmit ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira, Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ise 2 milyon 346 bin 318 lira idari para cezası encümen kararıyla onaylandı.

Ayrıca toplu taşıma denetimleri kapsamında 146 toplu taşıma aracına toplam 540 bin 930 lira ceza uygulandı.??????????????

Kaynak: AA
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