Kocaeli'de bir haftada 33 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 33 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz sezonunun açılmasıyla Kocaeli sahillerinde görev yapan İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor.

Deniz güvenliği açısından önem taşıyan kurtarma operasyonları kapsamında KOSKEM ekipleri, 13-21 Haziran'da boğulma tehlikesi geçiren 33 vatandaşı kurtardı.

En fazla kurtarma 20 kişiyle Bayramoğlu bölgesinde gerçekleşti. Ekipler ayrıca, Darıca'da 4, Cebeci, Seyrek ve Bağırganlı'da üçer kişiyi kurtardı.

Açıklamada, tatilcilere deniz sezonunda can güvenliği için dikkatli olmaları ve yasak bölgelerde yüzmemeleri uyarısında bulunuldu.