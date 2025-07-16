Kocaeli'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Atakan Cildan, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Genç, cenazesi öğle namazı sonrası toprağa verildi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Cebeci Mahallesi'nde dün akşama doğru serinlemek için denize giren Atakan Cildan (17), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri genci sudan çıkardı.
Sağlık personelince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'ne getirilen Atakan Cildan'ın cenazesi, Ulu Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Yukarı Hereke Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.