Kocaeli'de bir genci bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir markette tartışma sonucu bıçakla yaralanan D.B. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili B.Ö. gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir genci bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir markette dün B.Ö.(18) ile D.B. (17) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın caddede kavgaya dönüşmesi üzerine D.B. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince yakalanan B.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz