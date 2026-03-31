Markette başlayıp dışarı taşan kavgada bıçaklanan Deniz, kurtarılamadı
Körfez ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada Deniz Bilmez'i öldüren B.Ö., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olayın ardından kaçan B.Ö. İstanbul'da yakalandı.
TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, markette çıkıp dışarı taşan kavgada Deniz Bilmez'i bıçaklayarak öldüren B.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Körfez Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cinayet şüphelisi B.Ö.'nün olayın ardından kaçtığı İstanbul'da polis tarafından yakalandığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı