Kocaeli'de Bıçakla Yaralama Olayı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, dini nikahlı olduğu iddia edilen kadını bıçakla yaralayan S.A. gözaltına alındı. Tartışma sırasında yaralanan Şengül B. hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Osman Mahallesi'nde S.A. ile dini nikahlı oldukları iddia edilen Şengül B. (42) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu S.A, Şengül B'yi boğazından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Şengül B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
