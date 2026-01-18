Haberler

Kocaeli'de otomobilin çaya düşmesi sonucu ölen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kandıra ilçesinde otomobilin çaya düşmesi sonucu baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel hayatını kaybetti. Cenazeleri, Bozburun Mezarlığı'nda defnedildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin çaya düşmesi sonucu yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Akbal Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi'nde seyreden Cem Yel idaresindeki 41 ALY 201 plakalı otomobil, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle Sarısu Çayı'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleriyle AFAD dalgıçları sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çaydan çıkarılan otomobildeki baba Cem Yel (34) ve oğlu Berkay Yel (6) Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba ve oğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan baba ve oğulun cenazeleri, Bozburun Mahallesi'ndeki Ferdenli Camisi'ne getirildi.

Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Baba ve oğlunun cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından Bozburun Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu
Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı

Mane mi yoksa En-Nesyri mi? Afrika'nın en büyüğü bu akşam belli oluyor