Kocaeli'de Atık Yağ Yüklü Minibüste Yangın Çıktı

Kocaeli'de Atık Yağ Yüklü Minibüste Yangın Çıktı
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Gebze'deki bir alışveriş merkezinin otoparkının çıkışında park halindeki atık bitkisel yağ dolu minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir alışveriş merkezinin otopark çıkışında park halindeki atık bitkisel yağ yüklü minibüste yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlerin yağa sıçramasını önlemek için otoparka tersten girerek yangına müdahale ederken, aracın lastikleri patladı. Yangın, büyümeden söndürüldü.

Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otopark çıkışında park halinde bulunan M.C. yönetimindeki 41 AHH 742 plakalı atık bitkisel yağ yüklü minibüs, saat 15.00 sıralarında motor bölümünden henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye aracı, alevlerin minibüste yüklü yağlara sıçramasını önlemek için hızlıca müdahalede bulunmak amacıyla otoparkın çıkışında bulunan kapana ters girince lastikleri patladı. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu minibüste hasar oluşurken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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