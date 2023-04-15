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Kocaeli'de arkadaşının evinde mahsur kaldığını iddia eden kadını itfaiye kurtardı

Kocaeli'de arkadaşının evinde mahsur kaldığını iddia eden kadını itfaiye kurtardı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde misafirliğe gittiği arkadaşının evinde mahsur kaldığını öne süren kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde misafirliğe gittiği arkadaşının evinde mahsur kaldığını öne süren kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İddiaya göre, Hamide S. misafir olarak arkadaşı Hüsra A'nın İstasyon Mahallesi Şehit Mücahit Okur Caddesi'ndeki evine gitti.

Hamide A. çıkan tartışma sonucu ev sahiplerinin kapıyı kilitleyerek evden ayrılmasıyla mahsur kaldı.

Kadının polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle daire kapısı açılarak Hamide S. evden çıkarıldı.

Hamide S, tartıştığı arkadaşının eşi Zekai A. tarafından bıçakla tehdit edilip eve kilitlendiğini ileri sürdü.

Polis, Zekai A. ile eşini bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli İtfaiye Gebze Güncel Haberler

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