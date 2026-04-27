Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazımkarabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatı katında izolasyon tadilatı sırasında yangın çıktı.

Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatı yalıtım ve kaplama malzemelerinin tutuşmasıyla zaman zaman alevlerin arttığı yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
