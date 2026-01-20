Haberler

İzmit'te ev yangını; 5 kişi dumandan etkilendi

İzmit ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında 1'i çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek tedavi edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 4 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangında 1'i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler ayakta tedavi edilirken, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yenişehir Mahallesi Özden Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişi, ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
