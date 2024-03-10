Kocaeli'de Anne ve 4 Çocuğu Gazdan Zehirlendi

Kocaeli'de anne ile 4 çocuğu, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Yavuz Sultan Mahallesi Dilek Sokak'ta Sema Ö. (42), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendisinin ve çocuklarının fenalaştığını söyleyerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne Sema Ö. ile çocukları A.Ö. (13), G.Ö. (9), L.Ö. (7) ve L.Ö'nün (4) durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ailenin doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri değerlendiriliyor.