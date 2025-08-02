Kocaeli'de Altyapı Çalışmalarında Doğal Gaz Borusu Hasar Gördü

Kocaeli'de Altyapı Çalışmalarında Doğal Gaz Borusu Hasar Gördü
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde İSU ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi sonucu bölgeyi yoğun gaz kokusu sardı. Olay yerine sevk edilen ekipler, gazı keserek güvenlik önlemleri aldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun hasar görmesi sonucu bölgeyi yoğun gaz kokusu sardı.

Olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi Geylani Sokak üzerinde meydana geldi. Altyapı çalışması yapan İSU'ya bağlı ekipler, kazı sırasında doğal gaz borusuna zarar verdi. Borunun tahrip olmasıyla birlikte bölgeyi yoğun gaz kokusu sardı. İhbar üzerine bölgeye PALGAZ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından gaz kesilip, güvenlik önlemi alınarak sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. PALGAZ ekiplerinin müdahalesiyle hasar gören doğal gaz borusu onarıldı. Kontrollerin tamamlanmasının ardından bölgeye doğal gaz ve su akışının yeniden verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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