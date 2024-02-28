Kocaeli'de Altın Bilezik Dolandırıcılığı Şüphelileri Serbest Bırakıldı

Kocaeli'de değeri düşük altın bilezik satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, değeri düşük altın bilezik satarak 5 kuyumcuyu 200 bin lira dolandırdığı ileri sürülen B.K, F.S, ve M.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin sonucunda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.