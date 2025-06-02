Kocaeli'de Alikahya-Stadyum Tramvay Hattı Test Sürüşü Yapıldı

Kocaeli'de Alikahya-Stadyum Tramvay Hattı Test Sürüşü Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alikahya-Stadyum Tramvay Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirdi. Ekim ayında tamamlanması planlanan hat ile stadyum bölgesine tramvayla ulaşım sağlanacak. Yeni hat, şehrin diğer bölgeleriyle kolay ulaşımı mümkün kılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alikahya-Stadyum Tramvay Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirdi.

Vatman koltuğuna oturan Büyükakın, ekim ayında tamamlanması planlanan hatta deneme sürüşü yaptı.

Büyükakın, gazetecilere, mevcut tramvay sistemine ilave yapılan hattın devreye alınmasıyla stadyum bölgesine ulaşımın tramvayla sağlanacağını söyledi.

"Kasım ayında tramvay stadyum bölgesine tam olarak ulaşacak ve Süper Lig maçlarına tramvayla gitme imkanı doğacak." diyen Büyükakın, yeni hat sayesinde şehrin diğer bölgeleriyle kolay bağlantı kurulacağını, kent yaşamının ciddi anlamda kolaylaştırılmış olacağını kaydetti.

Büyükakın, toplu taşımada büyük atılım gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Biz başından beri toplu taşıma olanaklarını artırmaya çalışıyoruz. Özellikle raylı sistemlerin kent içi ulaşımda daha fazla yer almasına önem veriyoruz." dedi.

Raylı sistemlerin kent içi ulaşımda daha fazla yer alması hedefiyle Raylı Sistemler Daire Başkanlığı kurduklarını aktaran Büyükakın, bu birimin hem yeni tramvay hatlarının yapımından hem de mevcut hatların kapasite artışından sorumlu olduğunu dile getirdi.

Tramvay hattı projesi

Toplam 3,8 kilometrelik uzunluğa sahip olan iki etaplı tramvay hattı projesinde, 1,4 kilometre uzunluğunda olan ilk etap otogardan başlayarak Akyazı, Sultan Murat ve Fatma Seher Hanım Caddeleri üzerinden Sabancı Bulvarı'na uzanacak. İkinci etap ise 2,4 kilometrelik uzunluğuyla hattı Bağımsızlık Caddesi üzerinden doğuya taşıyacak.

Hatta, 6 yeni istasyon, 15 mevcut durağın uzatılması ve altyapının baştan sona yeniden inşasıyla kent içi toplu taşımaya yeni soluk getirecek proje, modern istasyonlar, çevreci altyapılar, yeni köprüler ve sürdürülebilir enerji sistemleriyle öne çıkıyor.

Proje kapsamında Akarca Deresi üzerinde bulunan mevcut köprü yıkılarak yerine yeni köprü inşa edildi. Binnur Sokak'ta altyapı ve ray döşemeleri, kataner direkleri ve enerji hatları tamamlandı, baskı beton ve asfalt çalışmaları başladı. Akyazı Sokak'ta tüm altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanarak yayalar için yürünebilir kamusal alanlar açıldı.

Toplam 23 tramvayla hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 yeni aracın imalatı tamamlandıktan sonra 28 araçla hizmet vermeye başlayacak. Alikahya- Stadyum Tramvay Hattının hizmete alınmasıyla Akçaray Tramvay Hattının gidiş-dönüş toplam uzunluğu 34,6 kilometreye ulaşacak.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'in ünlü teknik adamı Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı

Ünlü teknik adam itiraf etti: Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi

Bu karedeki iki isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.