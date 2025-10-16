9 yaşındaki çocuk merdivenden düşerek hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 yaşındaki erkek çocuk, sokaktaki merdivenden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta merdivenden düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ
Alınan bilgiye göre, Ali E, Mevlana Mahallesi 875/1 Sokak'taki merdivenden düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanan küçük çocuk, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ali E, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel