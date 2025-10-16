Haberler

9 yaşındaki çocuk merdivenden düşerek hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk merdivenden düşerek hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 yaşındaki erkek çocuk, sokaktaki merdivenden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta merdivenden düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Ali E, Mevlana Mahallesi 875/1 Sokak'taki merdivenden düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan küçük çocuk, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali E, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekya'da Ivan Hasek dönemi sona erdi! Fatih Terim sesleri yükseliyor

Beklenen ayrılık gerçekleşti! Göreve Fatih Terim'i getiriyorlar
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir

Trump Gazze'de yeni vahşetin sinyalini verdi: İsrail tek sözümle yapar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.