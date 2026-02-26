Haberler

Kocaeli'de 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Melih Palas
