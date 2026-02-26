Kocaeli'de 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.