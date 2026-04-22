Kocaeli'de 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "tehdit", "hakaret" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D'yi (50) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?
Kaynak: AA / Kerim Yavuz