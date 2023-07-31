Kocaeli'de 7 Valizde 119 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin takibi sırasında TEM Otoyolu'na terk edilen otomobilde 7 valizde 119 kilo esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Ormana kaçan 5 şüpheli ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

ARAÇTAKİ 7 VALİZDEN 119 KİLO ESRAR ÇIKTI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polisin takibi sırasında içindekiler tarafından TEM Otoyolu'na terk edilen otomobilde 7 valizde 119 kilo esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Ormana kaçan 5 şüpheli ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Dinçer AKBİR- Nazım Özgün ERBULAN/KOCAELİ,