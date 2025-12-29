Haberler

Kocaeli'de 4 aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan haklarında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (27), C.S. (31), S.Ö. (43) ve C.Y'yi (26) Kandıra'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
