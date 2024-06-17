Kocaeli'de 39. Geleneksel Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti, sağlık, sıhhat, huzurla nice bayramlara ulaşmayı diledi.

Yavuz, Kocaeli'nin, üretimi, sanayisi, bilim ve teknolojideki gelişmişliğinin yanı sıra sosyal bütünleşme ve uyumu en güzel yansıtan şehirlerden birisi olduğunu belirterek, "Bu mübarek günlerin, zulüm altında inleyen tüm kardeşlerimize inşallah kurtuluş günleri olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise başta Gazze olmak üzere dünyanın mazlum coğrafyalarında zulüm altındaki halkların huzur, mutluluk, kardeşlik, barış ve adalet içinde nice bayramlar görmesini temenni etti.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz da herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve beraberindekiler, programa katılan vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmaya, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, CHP Milletvekilleri Mühip Kanko, Nail Çiler ve Harun Özgür Yıldızlı, Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, ilçe belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.