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Kocaeli'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

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Kocaeli'de aranan 3 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 6 ay gün hapis cezası bulunan H.K'yi (23), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan G.A'yı (39) ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.K.S'yi (28) yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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