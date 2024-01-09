Kocaeli'de 29 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de gece vakti yağma ve hırsızlık suçundan 29 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan M.K, düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.
Kocaeli'de hakkında 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
"Gece vakti yağma ve hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 29 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan M.K, (23) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.