Haberler

Kocaeli'de 23 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 23 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüyü İzmit'te yakaladı. Hükümlü, cezai işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de 23 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında kesinleşmiş 23 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.U'yu İzmit'te yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmi Fenerbahçe ile anılan Kolo Muani trafik kazası geçirdi

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız isim ölümden döndü
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli

Yeşil pasaport talebi büyüyor: Bize de kesinlikle verilmeli
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti

100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
İsmi Fenerbahçe ile anılan Kolo Muani trafik kazası geçirdi

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız isim ölümden döndü
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki