İzmit'te bıçaklı kavga: 2 yaralı, şüpheli gözaltında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, cezaevinden çıkan bir şüpheli eşi ve bir kadını bıçakla yaraladı. Polis ve AFAD ekiplerinin dronla araması sonucu şüpheli farklı bir adreste yakalandı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde, eşi ile bir kadını bıçakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Topçular Mahallesi Topçular Sokak'taki bir evde gece saatlerinde, cezaevinden bir süre çıktığı öğrenilen Ş.Ö. ile eşi G.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ö, eşi G.Ö. ile evdeki E.D'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Ş.Ö'yü yakalamak için polis, itfaiye ve AFAD personelinin de desteğiyle sokağın alt kısmındaki ağaç ve çalılarla kaplı yamaçta dron yardımıyla arama yaptı.

Burada bulunamayan zanlı, polisin sürdürdüğü çalışmanın ardından farklı bir adreste yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
