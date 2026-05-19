Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Darıca ilçesinde Cevher Dudayev Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi'nden Eray Şamdan Spor Salonu'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kutlamalar spor salonundaki etkinliklerle devam etti.

Gölcük ilçesinde Anıtpark'ta çelenk sunma programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Programa, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Karamürsel ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan programda, Karamürsel Yelken Kulübü sporcuları da etkinliğe denizden katıldı.

İlçe Stadı'nda devam eden kutlamalarda şiir dinletileri, halk oyunları gösterileri ve sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

Program sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
