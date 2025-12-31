Haberler

Kocaeli'de 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'de, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 17 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.U. İzmit'te yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de 17 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan M.C.U'yu İzmit ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
