Kocaeli'de 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 12 ayrı hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.