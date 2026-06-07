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Kocaeli'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve dolandırıcılık ile yurt dışına çıkışa imkan sağlama suçlarından aranan firari hükümlü E.D., Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli'de hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "dolandırıcılık" ile "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçlarından hakkında 14 yıl 2 ay hapis cezası ve 40 bin 100 lira adli para cezası bulunan E.D. (38), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
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