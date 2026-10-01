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Kocaeli'de 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı.

Bu kapsamda "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????

Kaynak: AA
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