Kocaeli'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ç. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.Ç'yi İzmit'te yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
