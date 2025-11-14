Haberler

Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirilen Skunk Sergilendi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yapılan başarılı bir operasyon sonucunda ele geçirilen 1 ton 508 kilogram skunk uyuşturucusunun sergilendiğini duyurdu. Sergilenen uyuşturucu maddeler, narkotikle mücadele kapsamında önemli bir başarıyı temsil ediyor. Operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi ve uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın simgesi oldu.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU SERGİLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonda ele geçirilen 1 ton 508 kilogram skunk, Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında sergilendi.


